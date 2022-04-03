Nebati, altın rafinerileri yöneticileri ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumartesi günü altın rafinerilerinin yöneticileri ile görüştü.
Güncel 03.04.2022, 18:24
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Ahlatcı Metal Rafineri’nin sahibi olan Ahlatcı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın da katıldığı toplantıyı Twitter hesabından paylaşan Bakan Nebati, “Kapsamlı ve bütüncül bir model olarak devreye alınan Altın Tasarruf Ekosistemi ile ilgili çalışmaları detaylıca değerlendirdik” dedi. (Haber Merkezi)
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