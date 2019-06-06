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“Ne yaparlarsa yapsınlar İstanbul’u yeniden kazanacağız”

Çorum İl Örgütü tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi.

“Ne yaparlarsa yapsınlar İstanbul’u yeniden kazanacağız”

Çorum İl Örgütü tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi.

06 Haziran 2019 Perşembe 19:59
“Ne yaparlarsa yapsınlar İstanbul’u yeniden kazanacağız”

CHP İl Binası’nın tadilatta olması nedeniyle ADD Çorum Şubesi’nin ev sahipliği yaptığı bayramlaşmaya Milletvekili Tufan Köse, İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, il, ilçe, merkez ilçe yöneticileri, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri ile partililer katıldı.

Bayramlaşmanın açılışında konuşan İl Başkanı Tüfekçi tüm Çorum halkının, Türk milleti ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı. Bayramların birlik beraberlik duygularının yoğunlaştığı, sevinç, neşe ve dostlukların oluştuğu, insanlar arasındaki sevgi ve saygının arttığı, dargınlıkların unutulduğu, dostluk ve toplumsal dayanışmanın sağlanarak hayatı güzelleştiren günler olduğunu dile getiren Tüfekçi, “Yaşadığımız coğrafyada ve tüm Müslüman aleminde her bayram sevinçtir. Bugün de olduğu gibi her zorluklara rağmen geleceğe umutlu bakmaya devam edeceğiz. Bayramın kardeşlik sağlık mutluluk huzur barış ve adalet getirmesini temenni ediyoruz. Tüm milletimizin bayramını kutluyorum. Bizlere de bu bayramlara ulaşmamızı, kutlamamızı sağlayan başta devletimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz” şeklinde konuştu.

CHP Milletvekili Tufan Köse ise 1.5 milyar Müslümanın yaşadığı Ortadoğu’da göz yaşı, kan ve acının devam ettiğini belirterek, “Hoşgörü dini, mantık dini İslamiyet’in egemen olduğu bu topraklarda dileğimiz odur ki tüm bayramlar barış ve kardeşlik içinde geçsin. Demokrasisindeki eksikliklerine rağmen 1.5 milyar Müslüman coğrafyası içerisinde Türkiye olarak huzur içerisinde yaşıyoruz. Bunu bize sağlayan Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz” dedi.

Adana’dan Ardahan’a, Ankara’dan Mersin’e, Bilecik’ten Kırşehir’e Türkiye’nin dört bir yanının CHP’li belediyeler tarafından yönetildiğini belirten Köse, “İstanbul’u da Ekrem İmamoğlu anasının ak sütü gibi helal oylarla kazanmıştı. Ne yazık ki 150 yıllık demokrasi tarihimize ihanet ederek gözlerini karartırcasına seçimler iptal edildi. Ne yaparlarsa yapsınlar yeniden kazanacağız, İstanbul’u da sosyal demokrat belediyecilikle tanıştıracağız” ifadelerini kullandı.

(Taner ŞİMŞEK)

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