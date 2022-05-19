Ne şanslıyız ki sen çıkıp geldin

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Türk milliyetçiliğinin bayraktarlarından Namık Kemal, “Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini/Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini?” diyordu.
Güncel 19.05.2022, 00:24 19.05.2022, 00:30
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Gazi Mustafa Kemal Paşa, bu soruya, “Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini/Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini” karşılığını verip 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı.
Asırlar boyu özgür ve bağımsız yaşamış Türk ulusunu arkasına alarak, insanlık tarihinin en haklı, en soylu başkaldırışını, tüm mazlum milletlere ilham kaynağı olacak Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı başlatıp zaferle sonuçlandırdı.
“Ana” sayılan kutsal vatan topraklarını emperyalist çizmelerden temizledikten sonra da, ulusuna uygarlığın kapılarını açtı.
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yıldönümünde, Yüce Önderimizi, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi bir kez daha saygıyla, şükranla, rahmetle anıyoruz.
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