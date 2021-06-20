“Ne olur insanları kutuplaştırmayın”

SP Çorum İl Başkanlığı’nın 7. Olağan Genel Kurulu’nda bir konuşma yapan Güneş, Türkiye’nin, İslam coğrafyasının ve bütün dünyanın adil bir düzene ihtiyacı olduğunu, bunun da ancak milli görüşçüler eliyle gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Konuşmaları, iddiaları, söylemleri kamuoyu tarafından ciddiyetle takip edilen ve denklemde olan bir parti olduklarını söyleyen Güneş, “Bu millete karşı bizim borcumuz var, hizmet etme borcumuz var. Geçmişte yaptıklarımızın daha güzelini yaparak bu ülke insanına adaleti tesis etmek, güveni tesis etmek, umudu tesis etmek ve bir araya gelip konuşabilir olduğumuzu izah etmek zorundayız. Bunun öncüsünün Milli Görüş olduğuna şüphem ve endişem yok.

Bizim iktidarda olduğumuz dönemler de oldu. 74’te iktidardaydık, 96’da iktidardaydık, yerel yönetimlerde iktidardaydık, koalisyonlarla da çeşitli şekillerde iktidardaydık. Biz, her şeyin laftan ibaret olduğu değil dönüp icraatlara bakıldığı zaman bizim yaptığımız icraatlara bugün çoğu insan tabiri yerindeyse hayali bile yetişmeyecek kanaatindeyiz. Bu şevk ve azimle çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

1996’da Refah iktiranda Susurluk olayının yaşandığını anımsatan Güneş, “O zaman bizim canımıza okudular. Bir dakika karanlık eylemleri yapıldı, bir sürü protesto gerçekleştirildi. Şu anda ise 10 tane iktidarı götürecek olaylar yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında siyasetteki dilin önemine dikkat çeken Güneş, insanların kutuplaştırılarak birbirine düşmanlaştırıldığını söyledi. Daha düne kadar muhalifler için ‘kanlarınızda duş alacağım’ diyen mafya liderlerinin hükümete destek için miting düzenlerken ses çıkarmayanların, bugün muhalifleri ‘mafya ağzıyla konuşmakla’ itham ettiğini belirten Güneş, ‘ya bendensiniz ya da vatan hainisiniz’ anlayışına artık son verilmesi gerektiğini kaydederek, “Burada bir ülke yönetiliyor. Yapmayın, etmeyin, insanları birbirine kırdırmayın” dedi. (Haber Merkezi)

