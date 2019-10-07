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“Ne ihraç edildi ne de istifa ettirildi”

İYİ Parti Merkez ilçe Başkanı Erkan Yıldız, sosyal medya üzerinden Atatürkçülere hakaret eden Ak Parti Belediye Meclis üyesi Reşit Yıldız’ın ne partiden istifa ettirildiğini ne de görevinden ayrılmasının istendiğini belirterek, yaşanan durum karşısında partililerin çıkıp yapmacık kınamalarda bulunduğunu ve örtbas için zaman kazanıldığını vurguladı.

“Ne ihraç edildi ne de istifa ettirildi”

İYİ Parti Merkez ilçe Başkanı Erkan Yıldız, sosyal medya üzerinden Atatürkçülere hakaret eden Ak Parti Belediye Meclis üyesi Reşit Yıldız’ın ne partiden istifa ettirildiğini ne de görevinden ayrılmasının istendiğini belirterek, yaşanan durum karşısında partililerin çıkıp yapmacık kınamalarda bulunduğunu ve örtbas için zaman kazanıldığını vurguladı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 21:59
“Ne ihraç edildi ne de istifa ettirildi”

Yaptıkları açıklamada Ak Parti Belediye Meclisi Üyesi Reşit Keleş’in acı ve vahim Atatürk düşmanlığı altında yaptığı paylaşımı hakkında tüm Çorumlu hemşeriler adına gerekenin yapılmasını rica ettiklerini ve “Eğer ki Reşit Keleş’in paylaşımın arkasında durmuyorsanız gerekeni yaparsınız” dediklerini hatırlatan Erkan Yıldız, konunun örtbas edilmesi için kazan kazanıldığını Keleş’in istifa ettirilmediği gibi partiden de ihraç edilmediğini söyledi.

Ak Parti’de Reşit Keleş’e kimler destek veriyorsa çıkıp açıklaması gerektiğini anlatan Yıldız, “Tüm kendini Atatürk sevdalısı hisseden herkese çağrımdır. Reşit Keleş istifa edene kadar bilsin ki arkasında AK Parti yönetimi vardır. Ne zaman istifa ederse çıkarız AK Parti’yi tebrik ederiz” dedi. (Haber Merkezi)

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