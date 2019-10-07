“Ne ihraç edildi ne de istifa ettirildi”

Yaptıkları açıklamada Ak Parti Belediye Meclisi Üyesi Reşit Keleş’in acı ve vahim Atatürk düşmanlığı altında yaptığı paylaşımı hakkında tüm Çorumlu hemşeriler adına gerekenin yapılmasını rica ettiklerini ve “Eğer ki Reşit Keleş’in paylaşımın arkasında durmuyorsanız gerekeni yaparsınız” dediklerini hatırlatan Erkan Yıldız, konunun örtbas edilmesi için kazan kazanıldığını Keleş’in istifa ettirilmediği gibi partiden de ihraç edilmediğini söyledi.

Ak Parti’de Reşit Keleş’e kimler destek veriyorsa çıkıp açıklaması gerektiğini anlatan Yıldız, “Tüm kendini Atatürk sevdalısı hisseden herkese çağrımdır. Reşit Keleş istifa edene kadar bilsin ki arkasında AK Parti yönetimi vardır. Ne zaman istifa ederse çıkarız AK Parti’yi tebrik ederiz” dedi. (Haber Merkezi)