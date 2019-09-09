“Ne dinimize ne de Atamıza laf söyletmeyiz”

İyi Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve Atatürk ü seven insanlara küfür eden birini hala belediye meclis üyesi olarak tutmanın tüm Çorumluların onuruna dokunduğunu ifade etti. Yazılı bir açıklamada AK Parti milletvekilleri, parti yöneticilerine ve halka seslenen Yıldız, acele olarak Reşit Keleş’in o makama layık olmadığının Çorum halkına biran evvel gösterilmesi, istifasının alınıp önce AK Parti’ye oy vermiş vatandaşlardan sonra Çorum halkından özür dilenmesi gerektiğini kaydetti.

“Gerçekten vatansa derdiniz, bu tür insanlara taviz vermezsiniz. Sizlerin bu çağrımıza sessiz kalmayacağınıza inanıyoruz ve gerekeni yapacağınızı umut ediyoruz” diyen Erkan Yıldız, “Ya da çıkın deyin ki biz Reşit Keleş’in yapmış olduğu melun endişe veren yazılarını destekliyoruz deyin” şeklinde ifadede bulundu.

Bu konunun her gün takipçisi olacaklarını anlatan Yıldız, bu konu için gerekirse AK Parti Genel Merkezi’ne kadar gideceklerini ve şikayeti kendilerinin yapacağını ifade etti. Yıldız, “Ne dinimize ne de Atamıza kimselere laf konuşturmayız” dedi. (Haber Merkezi)