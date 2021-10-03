Nazmi Usta’nın tandır kebap dükkanı açıldı 

Böylelikle, Çorum’un dünyaca ünlü lezzeti tandır kebap, yeni bir mekânda daha sunulmaya başlandı.

Nazmi Varan, uzun yıllara dayanan deneyimi ve ustalığı ile Çorumlulara tandır lezzetini sunmanın bir sanat olduğunu söylüyor.

Lokantada aile yeri bulunuyor ve paket servis hizmeti veriliyor. (Aliye ÖNCEL)