Nazmi Usta’nın tandır kebap dükkanı açıldı
Çorum’un tanınmış “tandır kebap” ustalarından Nazmi Varan, Taşhan Caddesi’ne kendi kebapçı dükkanını açtı.
Güncel 03.10.2021, 19:31 03.10.2021, 19:32
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Böylelikle, Çorum’un dünyaca ünlü lezzeti tandır kebap, yeni bir mekânda daha sunulmaya başlandı.
Nazmi Varan, uzun yıllara dayanan deneyimi ve ustalığı ile Çorumlulara tandır lezzetini sunmanın bir sanat olduğunu söylüyor.
Lokantada aile yeri bulunuyor ve paket servis hizmeti veriliyor. (Aliye ÖNCEL)
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