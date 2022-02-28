Nazmi Kurt’un vefatı derin üzüntü yarattı

Sungurlu eşrafından Zeki Dölek ve eşi Yüksel Kurt Dölek’in, Çorum Sanayi Çarşısı’ndan Rot-Balansçı Ahmet Bahcevan ve eşi Nesrin Kurt Bahcevan’ın, Marangoz Yavuz Kurt ve eşi Kadriye Kurt’un babaları, Aykut Bahcevan ve İpek Bahcevan’ın dedeleri, Selim Gökgöz’ün dayısı Nazmi Kurt, geçtiğimiz Cuma günü ikindi namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

