Nazlıhan Balaban yaşamını yitirdi

Satılmış Balaban’ın eşi, Osman Soylu, Belediye Zabıtadan emekli Muharrem Soylu, DSİ’den emekli Vedat Soylu ve Ali Soylu’nun kardeşleri, 2 çocuk annesi Nazlıhan Balaban, rahatsızlığı nedeniyle hayata veda etti.

Merhumenin cenazesi saat 15.30’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen törenin ardından Ulumezar’da defnedildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

