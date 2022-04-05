Nazlıaka, yeni üyelere rozet taktı

Çırağan Düğün Salonu’nda düzenlenen rozet takma törenine CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’nın yanı sıra Kadın Kolları MYK üyeleri Aliye Timisi Ersever ve Füsun Sönmez, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve yönetimi ile çok sayıda partili katıldı.

Törende CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP eski milletvekili Feridun Ayvazoğlu, İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar kısa birer konuşma yaptı.

Konuşmacıların ardından söz alan Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, salondaki coşkulu kalabalığa Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamını iletti.

Nazlıaka, Cumhuriyetle birlikte gelişmiş ülkelerden çok daha önce bir takım haklara kavuşmuş olan Türkiye Cumhurşyetindeki kadınların bugün en temel hakkı olan yaşam hakkı için mücadele verir hale geldiğini söyledi. ‘Şiddet artık öylesine arttı öylesine arttı ki’ diyen Nazlıaka, her 3 kadından birinin hayatının bir döneminde şiddet türlerinden en az birine maruz kaldığını dile getirdi.

Nazlıaka, partisinin İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmediğini, iktidarlarının ilk bir haftasında İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe koyacaklarını ifade etti.

Törende Aile Destekleri Sigortası’nı da anlatan Nazlıaka, “Aile Destekleri Sigortası kişinin doğumundan ölümüne kadar olan bütün yaşamını sosyal güvence altına alacak, asgari ücretin altında geliri olan ya da hiç geliri olmayan bütün aileleri kapsayacak. ADS yoksul ailelere sadece maddi değil, ayni destek de sağlayacak. Bu destekler ailedeki yaşlı, engelli, çocuk ve bakıma muhtaç kişi sayısına göre artacak. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek" ifadelerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Nazlıaka, partisine katılan yeni üyelere rozetlerini taktı.

(Nurdan AKBAŞ)