Nazlıaka, Çorum’dan seslendi: “Halk mutsuz, değişim şart”

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, partisinin Çorum İl Başkanlığını ziyaret etti. Nazlıaka, ziyarette İl Başkanı Mehmet Tahtasız'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

GENİŞ KATILIM

Nazlıaka’nın Kadın Kolları MYK üyeleri Aliye Timisi Ersever ve Füsun Sönmez ile birlikte yaptığı toplantıya; CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Aydın, il ve merkez ilçe yönetimi, ilçe başkanları, ilçe kadın kolları başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri, gençlik kolları, İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli ve yönetim kurulu üyeleri ile bazı partililer katıldı.

‘HALKIN TEK UMUDU CHP’

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Mehmet Tahtasız, ekonomik kriz içerisinde can çekişen halkın tek umudunun CHP iktidarı olduğunu kaydetti.

Tahtasız, “Tarihimizin en derin ekonomik krizini yaşadığımız bu günlerde işsizlikte, icra dosyalarında cumhuriyet tarihi rekorları kırıyoruz. Hazinedeki 128 milyar doların nereye verildiği konusunda herhangi bir açıklama yapılamıyor. Birçok esnafımız işyerini açamıyor, açan da iş yapamıyor, borcunu ödeyemiyor. Çiftçi ürününü ekemiyor, tarlasını sulayamıyor, gübresini atamıyor. Halkımız ekonomik kriz içerisinde can çekişiyor” ifadesini kullandı. Toplantıda; Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar da birer açılış konuşması yaptı.

‘DİLERİM Kİ 30 BİNİNCİ ÜYE ÇORUM'DAN ÇIKAR’

Nazlıaka, düzenlenen basın toplantısında, göreve geldiği 11 Ağustos'tan itibaren kadın kollarının illerde ve ilçelerde örgütlenmesine öncelik verdiklerini söyledi.

Kadın kollarına kayıtlı üye sayısını artırmak amacıyla çalışmalar yaptığını belirten ve bu çalışmaların olumlu sonuç verdiğini belirten Nazlıaka, "Kısa sürede 20 bin yeni kadın üye sayısına ulaştık. Şu an 30 bine koşuyoruz. Dilerim ki 30 bininci üye Çorum'dan çıkar. Çünkü 30 bininci üyeyi daha önce 10 bininci ve 20 bininci üyede olduğu gibi Ankara'ya davet edeceğiz, hem genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile tanıştıracağız hem de Ankara'da ağırlamış olacağız." dedi.

‘HALK DEĞİŞİM İSTİYOR’

Tüm il ve ilçelerde kadın örgütlenmesinin tamamlandığını, şimdi de mahalle örgütlenmelerine başlayacaklarını, yıl sonuna kadar tüm mahallelerde örgütlenmiş olacaklarını sözlerine ekleyen Nazlıaka, şiddetten, terörden, ekonomik sıkıntılardan bunalan halkın artık değişim istediğini ve halkın bu isteğine hiçbir gücün engel olamayacağını kaydetti.

‘HALK MUTSUZ, UMUTSUZ’

AK Parti iktidarının ‘Yolsuzluk, yoksulluk ve yasakları bitireceğiz’ diyerek çıktıkları yolda sınıfta kaldığını belirten Nazlıaka, mafya-siyaset işbirliğini eleştirerek, “Her yerde pis kokular, çürümüşlük, kokuşmuşluk var. Artık bu yapının tuğlasını çekmenin zamanı geldi.” diye konuştu. Ülkenin derhal seçime gitmesi gerektiğini vurgulayan Nazlıaka, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Gençlerimiz geleceksizlikle mücadele ediyor. Vatandaşımız can çekişiyor. İntihar oranları ortada. Depresyon ilaç kullanımı zirve yapmış durumda. Halkımız mutsuz, umutsuz. Dünya mutluluk endeksinde Türkiye 4 puan daha geriledi. Ve 146 ülke içerisinde 104’üncü olduk. Vatandaşımızı bu mutsuzluktan bu umutsuzluktan kurtarmanın tek yolu vardır o da Cumhuriyet Halk Partisi önderliğinde kurulacak olan Millet İttifakı ile birlikte yeniden aydınlık günleri kucaklamaktan geçiyor.”

‘ŞİDDETİ TOLERE ETMEK NE DEMEK SORARIM SİZE’

Kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini de eleştiren Nazlıaka, bu iktidarın bakış açısıyla şiddetin önlenmesinin mümkün olmadığını belirtti. Nazlıaka, “Kadına yönelik şiddet olayları tavan yaptı, kadın cinayetleri katlanarak devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yeni atanmış bakan ‘Pandemi döneminde şiddette tolere edilebilir bir artış var dedi. Şiddeti tolere etmek ne demek sorarım ben size. Bir bakan bunu nasıl söyleyebilir.

Partimiz ülkenin hep en zor zamanlarında devrimci dönüştürücü gücüyle ülkenin kaderini belirlemiştir. Şimdi gene böyle bir kadersel süreçten geçiyoruz. Bu süreçte pandemiyle birlikte de ayrı bir savaş veriyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP, tüm kadrolarıyla bugün seçime hazır. Artık Türkiye değişim istiyor” ifadelerini kullandı.

CHP İl Başkanı Tahtasız ve parti yöneticileri, Aylin Nazlıaka ve beraberindekileri çiçeklerle uğurladı.