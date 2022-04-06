Nazlıaka, Çorum’da sorun dinledi

Bir dizi program için Çorum’a gelen Nazlıaka, Kadeş Barış Meydanı’nda gençlerle ve vatandaşlarla sohbet ettikten sonra Gazi Caddesi üzerinde esnafı ve halkı selamladı.

Nazlıaka ve beraberindekiler, daha sonra “Yaşam Hak” otobüsü ile şehir gezisine katılarak Çorumluların Ramazan ayını tebrik etti.

Aylin Nazlıaka’ya ziyareti sırasında; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Kadın Kolları MYK Üyesi Füsun Sökmez, Kadın Kolları Genel Saymanı Aliye Timisi Ersever, Kadın Kolları MYK Üyesi Armağan Akyüz, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek ve bazı parti yöneticileri eşlik etti.