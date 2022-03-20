Nazlı Tekstil açıldı

Osmancık Yolundaki Nazlı Tekstil’in açılışına ÇESOB Başkan Adayı Erdoğan Çerikçi, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Marangozlar Odası Başkanı Ömer Latif Akdağ, Elektrik ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık ve çok sayıda davetli katıldı.

Eşofman, çorap ve iç çamaşırı çeşitlerinin de bulunduğu Nazlı Tekstil’de açılışa özel kampanya ve indirimli fiyatların ay sonuna kadar devam edeceğini ifade eden Mağaza Sahibi Halit Özcan, tüm Çorum halkını mağazalarına beklediklerini kaydetti.

(Aliye ÖNCEL)

