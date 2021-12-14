Nazire Devren toprağa verildi
Çorum’un eski taksicilerinden Recep Devren’in eşi Nazire Devren defnedildi.
Güncel 14.12.2021, 18:56
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Genç Medya Organizasyon firması sahibi Ali Devren ile birlikte Meryem, Nuran, Halil ve Hasan Devren’in annesi olan Nazire Devren (72) önceki gün uzun süredir tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Nazire Devren’in cenazesi öğle namazına müteakip Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da sevenleri tarafından toprağa verildi. Cenazeye ailesi ve sevenleri ile birlikte Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Emre Turan, Ercan Daşdan, Erhan Yumlu ve Cemal Ersoy ile çok sayıda kişi katıldı.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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