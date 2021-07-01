Nazire Cengiz toprağa verildi

Çorum’un Mecitözü ilçesine bağlı Vakıflar Köyü’nde ikamet eden, İl Genel Meclisi Başkanı Bektaş'ın kayınvalidesi, Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Şengül, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Zafer Bektaş ve Nuh Bektaş'ın anneanneleri olan Nazire Cengiz, aniden rahatsızlanıp Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış, beyin kanaması geçirmesi nedeni ile yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetmişti.

Nazire Cengiz’in cenazesi saat 12.15'te Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak öğle namazına müteakiben Mecitözü’ne bağlı Vakıflar Köyü’nde kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

Cenazeye Vali Yardımcısı Recep Yüksel, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, İl Göç İdaresi Müdürü Seçkin Yılmaz, İl Genel Meclisi üyeleri, İl Özel İdaresi birim müdürleri, İl Özel İdaresi personeli ile çok sayıda seveni katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

