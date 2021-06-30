Nazire Cengiz hayatını kaybetti

Çorum’un Mecitözü ilçesine bağlı Vakıflar Köyü’nde ikamet eden, İl Genel Meclisi Başkanı Bektaş'ın kayınvalidesi, Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Şengül, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Zafer Bektaş ve Nuh Bektaş'ın anneanneleri olan Nazire Cengiz, aniden rahatsızlanıp Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi' ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Nazire Cengiz dün hayat mücadelesini kaybetti.

Merhumenin cenazesi yarın (1 Temmuz 2021 Perşembe) 12.15'te Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'ndan alınarak öğle namazına müteakiben Mecitözü’ne bağlı Vakıflar Köyü’nde kılınacak cenaze namazından sonra son yolculuğuna uğurlanacak.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

