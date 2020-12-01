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Nazik Bulut koronavirüse yakalandı

Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi, Muhasebeci ve Mali Müşavir Nazik Bulut koronavirüse yakalandı.

Güncel 01.12.2020, 00:23 01.12.2020, 00:26
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Nazik Bulut koronavirüse yakalandı

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, yaptığı duyuruda “Belediye Meclis Üyemiz, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Nazik Bulut, Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması sonucu evinde karantina altına alınmıştır. Kendisine geçmiş olsun der, bir an önce sağlığına kavuşması umuduyla acil şifalar dileriz” dedi.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Bulut’un tedavisine evinde devam edeceği belirtildi.

(Haber Merkezi)

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