Büro Emekçileri Sendikası eski şube başkanı Ertuğrul Alper'in annesi Nazik Alper toprağa verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Nazik Alper yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Önceki dönem Büro Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Ertuğrul Alper, Fikret Alper ve Elmaziye Alper'in anneleri Nazik Alper'in cenazesi saat 10.00' da Hacı Bektaş Veli Vakfında kılınan cenaze namazı ve Emek Caddesi üzerindeki evinde rızalık alınmasının ardından merkeze bağlı Gökköy Köyü’nde toprağa verildi. Cenazeye merhumenin ailesi ve yakınları birlikte Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı sendikaların başkanları ve üyeleri de katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

