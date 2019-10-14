Nazende Çikolata Kafe’yi Ahmet Sami Ceylan açtı

Nazende Çikolata Kafe’nin açılışına AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, İyi Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, CHP Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, CHP Belediye Başkan Adayı Özgür Kılıç, Kamu Sen Çorum İl Temsilcisi Selim Aydın ve çok sayıda davetli katıldı.

Hayırlı olsun dilekleri ile kesilen kurdelenin ardından davetliler işyerini gezerek işyeri sahiplerinden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Davetlilere çikolata ve kokteyl ikramının yapıldığı açılışta tüm Çorumlular davet edilerek çikolatada kaliteyi görmeleri istendi. Nazende Çikolata Kafe’de meyve aromalı, fındıklı, fıstıklı, bademli, cevizli ve leblebili ile çölyak hastalarına özel glutensiz çikolata da bulunuyor.

(Erkan BAYATLI)