Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 13°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
93981
ALTIN
282.940
DOLAR
5.8976
STERLİN
7.4441
EURO
6.5042

Nazende Çikolata Kafe’yi Ahmet Sami Ceylan açtı

İşletmeciliğini Abdullah Kaan Battar ve Feridun Battar’ın yaptığı Nazende Çikolata Kafe Bahçelievler 1. Cadde 5/A adresinde düzenlenen törenle hizmete girdi.

Nazende Çikolata Kafe’yi Ahmet Sami Ceylan açtı

İşletmeciliğini Abdullah Kaan Battar ve Feridun Battar’ın yaptığı Nazende Çikolata Kafe Bahçelievler 1. Cadde 5/A adresinde düzenlenen törenle hizmete girdi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 00:48
Nazende Çikolata Kafe’yi Ahmet Sami Ceylan açtı

Nazende Çikolata Kafe’nin açılışına AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, İyi Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, CHP Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, CHP Belediye Başkan Adayı Özgür Kılıç, Kamu Sen Çorum İl Temsilcisi Selim Aydın ve çok sayıda davetli katıldı.

Hayırlı olsun dilekleri ile kesilen kurdelenin ardından davetliler işyerini gezerek işyeri sahiplerinden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Davetlilere çikolata ve kokteyl ikramının yapıldığı açılışta tüm Çorumlular davet edilerek çikolatada kaliteyi görmeleri istendi. Nazende Çikolata Kafe’de meyve aromalı, fındıklı, fıstıklı, bademli, cevizli ve leblebili ile çölyak hastalarına özel glutensiz çikolata da bulunuyor.

(Erkan BAYATLI)

İlgili Haberler
Sivas’taki Hitit kentleri gün yüzüne çıkarılıyor
Sivas’taki Hitit kentleri gün yüzüne çıkarılıyor
“Sermaye piyasaları ve yatırım araçları” anlatıldı
“Sermaye piyasaları ve yatırım araçları” anlatıldı
Gür’den “kanatlı eti” açıklaması
Gür’den “kanatlı eti” açıklaması
Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi’nin altyapısı Turkcell’e emanet
Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi’nin altyapısı Turkcell’e emanet
Polonya’da eğitim ve kültür çalışmalarına katıldılar
Polonya’da eğitim ve kültür çalışmalarına katıldılar
KKSM'lere yoğun ilgi
KKSM'lere yoğun ilgi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim