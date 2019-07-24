Nazegül & Fatih çifti hayatlarını birleştirdi

Nazegül – Fatih çiftinin düğün törenleri geçtiğimiz hafta sonu coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi.

Devlet Su İşleri’nden emekli Celal Şahin’in kızı Nazegül için Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan evde kına gecesi düzenlendi. Gelin alma töreninin ardından Armina Termal Otel’de ise düğün töreni gerçekleştirildi.

Çok sayıda davetlinin katıldığı düğün töreni oldukça coşkulu geçti. Genç çiftin nikahını ise Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıydı.

Beraberinde Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli ile birlikte genç çiftin evlilik cüzdanlarını teslim eden Başkan Aşgın, Şahin ve Gayretli ailelerini tebrik ederek, Nazegül-Fatih çiftine ömür boyu mutluluklar diledi.

ÇORUM HABER, genç çifti kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.

(Volkan SINAYUÇ)