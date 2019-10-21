'NATO üstleri Türkiye’den kaldırılsın”

"Türkiye’nin koşulsuz askeri, maddi ve stratejik desteğine rağmen, NATO’nun kuruluşundan bu yana Türkiye’ye hiçbir desteği ve faydası bulunmadığına dikkat çeken Fatih Kars, “NATO, ne PKK ne de PYD ile mücadelede, ne de başka tehditleri başımızdan savmada yanımızda oldu. NATO, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda açık şekilde Türkiye’nin karşısında yer aldı. En son 15 Temmuz darbe girişimine NATO’nun desteği konusunda çok ciddi iddialar ortaya konuldu" dedi.

NATO’nun asıl görevinin Amerika ve İsrail‘e hizmet etmek olduğunu dile getiren Kars, haklı davalarda Türkiye’nin yanında olmayan, düşmanların yanında yer alan NATO’nun Türkiye’deki üslerinin kapatılması gerektiğini ifade etti. Tüm NATO operasyonlarında yer alan askerlerin de geri çekilmesi gerektiğini belirten Işık, “Milli duruş sergilemeden, bu gerekli fiili adımları atmadan sadece Milli Dil kullanmamız yeterli olmuyor ve bunları cesaretlendiriyor. Türkiye gerekli adımları attığında, tüm bu Türkiye aleyhtarı aktörler Türkiye'nin önünde selam durmak zorunda kalacaklar” şeklinde ifadede bulundu.(Haber Merkezi)