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'NATO üstleri Türkiye’den kaldırılsın”

Yeniden Refah Partisi Çorum Merkez İlçe Tanıtma Başkanı Fatih Kars, Barış Pınarı Harekatı'na karşı tavrıyla şaşırtmayan ve İslam coğrafyasındaki tüm emperyalist işgallerde çok önemli rol oynayan NATO’nun , 67 yıldır Türkiye’nin sırtında vebal, ayağında pranga olarak durduğunu ifade etti. Yeniden Refah Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Ferhat Yeğen, en önemli üsleri Türkiye topraklarında bulunan NATO’nun, Türkiye’nin 67 yıldır koşulsuz desteğine karşılık Türkiye'ye her konuda koşulsuz köstek olmaya devam ettiğini söyledi.

'NATO üstleri Türkiye’den kaldırılsın”

Yeniden Refah Partisi Çorum Merkez İlçe Tanıtma Başkanı Fatih Kars, Barış Pınarı Harekatı'na karşı tavrıyla şaşırtmayan ve İslam coğrafyasındaki tüm emperyalist işgallerde çok önemli rol oynayan NATO’nun , 67 yıldır Türkiye’nin sırtında vebal, ayağında pranga olarak durduğunu ifade etti. Yeniden Refah Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Ferhat Yeğen, en önemli üsleri Türkiye topraklarında bulunan NATO’nun, Türkiye’nin 67 yıldır koşulsuz desteğine karşılık Türkiye'ye her konuda koşulsuz köstek olmaya devam ettiğini söyledi.

21 Ekim 2019 Pazartesi 18:24
'NATO üstleri Türkiye’den kaldırılsın”

"Türkiye’nin koşulsuz askeri, maddi ve stratejik desteğine rağmen, NATO’nun kuruluşundan bu yana Türkiye’ye hiçbir desteği ve faydası bulunmadığına dikkat çeken Fatih Kars, “NATO, ne PKK ne de PYD ile mücadelede, ne de başka tehditleri başımızdan savmada yanımızda oldu. NATO, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda açık şekilde Türkiye’nin karşısında yer aldı. En son 15 Temmuz darbe girişimine NATO’nun desteği konusunda çok ciddi iddialar ortaya konuldu" dedi.

NATO’nun asıl görevinin Amerika ve İsrail‘e hizmet etmek olduğunu dile getiren Kars, haklı davalarda Türkiye’nin yanında olmayan, düşmanların yanında yer alan NATO’nun Türkiye’deki üslerinin kapatılması gerektiğini ifade etti. Tüm NATO operasyonlarında yer alan askerlerin de geri çekilmesi gerektiğini belirten Işık, “Milli duruş sergilemeden, bu gerekli fiili adımları atmadan sadece Milli Dil kullanmamız yeterli olmuyor ve bunları cesaretlendiriyor. Türkiye gerekli adımları attığında, tüm bu Türkiye aleyhtarı aktörler Türkiye'nin önünde selam durmak zorunda kalacaklar” şeklinde ifadede bulundu.(Haber Merkezi)

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