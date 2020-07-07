Narkotimlerden zehir tacirlerine operasyon
Çorum’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo 234 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin korona virüs tedbirleri kapsamında adliye girişinde yanlarındaki polislerle birlikte ateşleri ölçüldü.
Güncel 07.07.2020, 15:38
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Edinilen bilgilere göre, zehir tacirlerine yönelik çalışma başlatan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara’dan Çorum’a uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan narkotimler, düzenledikleri operasyonla 3 şahsı yakaladı. Zanlıların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 kilo 234 gram sentetik kannobinoid (bonzai), 6 adet sentetik ecza, 1 adet tüfek ve 41 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, adliyeye dışarıda ateş ölçümleri yapıldıktan sonra alındı.
Mahkemeye sevk edilen zanlıların serbest bırakıldığı öğrenildi.
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