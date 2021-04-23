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Naki Özkubat’ın kızı avukat oldu

Güncel 23.04.2021, 19:04
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Naki Özkubat’ın kızı avukat oldu

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat’ın kızı Yankı Özkubat avukat oldu.
Avukatlık stajını tamamlayan Yankı Özkubat geçtiğimiz gün Çorum Barosu’nda Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar ve Baro Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu törenle yemin etti, diplomasını aldı ve cübbe giyerek mesleğe adım attı.
Çorum Ticaret Borsası Başkanı Özkubat da kızının mutluluğuna ortak oldu.


(Aliye ÖNCEL)
 

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