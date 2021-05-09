Nakdi ücret desteği ödeniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 10 Mayıs 2021 Pazartesi günü yapılacağını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak şu bilgileri verdi:

“Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 10 Mayıs 2021 Pazartesi yapıyoruz. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri eksik veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler”

(AA)