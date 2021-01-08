Son Dakika

Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ücretsiz izne ayrılan çalışanların aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini bugün itibarıyla yapmaya başladı.

Güncel 08.01.2021, 10:25
42
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başladı

Aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri, banka hesapları üzerinden gerçekleştirilecek. 

Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.

Nakdi Ücret Desteği, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Ocak'tan itibaren 2 ay daha uzatılmıştı.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
10°
parçalı bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 08 Ocak 2021
İmsak 06:26
Güneş 07:57
Öğle 12:52
İkindi 15:16
Akşam 17:37
Yatsı 19:02

Gelişmelerden Haberdar Olun

@