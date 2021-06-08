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Nakdi ücret desteği ödemeleri başladı

Güncel 08.06.2021, 20:14
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Nakdi ücret desteği ödemeleri başladı

Türkiye’de Mayıs ayı nakdi ücret desteği ödemeleri başladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs pandemisi döneminde başlatılan nakdi ücret desteği ödemelerinin Mayıs ayına ilişkin bölümü ödeniyor.
Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri, banka hesapları üzerinden yapılıyor. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanlar ise ödemelerini PTT aracılığıyla alacak.
(AA)
 

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