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Naime Aras vefat etti
Güncel 28.12.2021, 19:12
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Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eski başkanlarından Kazım Aras’ın annesi Naime Aras hayatını kaybetti.
Naime Aras’ın cenazesi saat 13.30’da Ulu Mezarlık’ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Uğur GÖRKEM)
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