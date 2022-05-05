Naim Altıaylık’ı kaybettik
Çorum’un tanınmış iş insanlarından, Mali Müşavir Naim Altıaylık, çoklu organ yetmezliği nedeniyle uzun süredir tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi’nde bu sabah saat 10.00 sıralarında hayatını kaybetti.
Güncel 05.05.2022, 14:26
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Kısmet Petrol’ün kurucusu, Gönül Altıaylık’ın eşi, iş insanı Yavuz Altıaylık ile Avukat Gonca Meroğlu’nun babaları, Meliha Kavukçu, Melise Dikbaş ve merhum Yaşar Altıaylık’ın kardeşleri, Diş Hekimi Nail Altıylık’ın ağabeyi olan Naim Altıaylık’ın cenazesi, yarın saat 11.00’de Özel Hastane’den alınarak Ulucami’ye getirilecek, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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