Dün öğlen saatlerinde kalp yetmezliği nedeniyle rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybeden Nahide Malatyalı son yolculuğuna uğurlandı.

Merhum Hasan Malatyalı’nın eşi, Nihat Malatyalı ve Nurhayat Pirimoğlu’nun anneleri, Ecz. Oya Malatyalı ve Dr. Uğur Pirimoğlu’nun kayınvalideleri, Dr. Rifat Patır’ın kız kardeşi, Hasan ve Nisa Malatyalı’nın babaanneleri, Cihan ve Reşat Pirimoğlu’nun anneanneleri olan Nahide Malatyalı’nın cenazesi saat 12.00’de hastane morgundan alınarak Ulucami’ye getirildi. Burada öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından ise Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenazeye AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, siyasi parti, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Aynı namazda Gemet Köyü’nden gelme, emekli Zabıta Komiseri Murat Mehrali’nin eşi, Emine Mehrali’nin de cenaze namazı kılındı. Merhume de Ulumezar’da sevenleri tarafından toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumelere Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

