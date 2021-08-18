Naci Kızılkaya’dan ilk kitap

Çorum’un tanınmış simalarından, basın sektörünün emektar isimlerinden Naci Kızılkaya, ilk kitabını çıkardı.

“Nara ve Miras” isimli kitabıyla okur severlerin karşısına çıkan Kızılkaya, geçmişte edindiği bilgiler ışığında ve bilgilerini belleğinde tutarak bu kitabı oluşturduğunu belirterek, kitaba katkı sağlayan Taner Şimşek, Volkan Sinayuç, editörlük görevini üstlenen Özlem Rahatgün Kızılkaya ve yazısıyla renk katan Bülent Kızılkaya’ya teşekkür etti. (Haber Merkezi)