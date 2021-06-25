Naci Bostancı’ya ziyaret

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım geçtiğimiz gün Ankara’da bir dizi ziyarette bulunmuştu.

Çorum ile ilgili ikili görüşmelerin ve taleplerin dile getirildiği ziyaretlerden biri de AK Parti TBMM Grup Başkanı hemşehrimiz Naci Bostancı’ya gerçekleştirildi.

Çorum heyeti Bostancı’ya Çorumluların selamını ileterek ilimize davet etti. Naci Bostancı da heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

