Naci Bostancı MYK’da

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan kongrenin ardından toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) partiyi 2023 seçimine hazırlayacak MYK üyelerini belirledi.

Kongrenin ardından Erdoğan başkanlığında düzenlenen MKYK toplantısının ardından açıklanan yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) içinde 4 yeni isim görev alırken, 12 isim koltuğunu korudu, 2 genel başkan yardımcısının görevi değişti.

Buna göre Ankara Milletvekili ve TBMM Grup Başkanı İskilipli hemşerimiz Bostancı'da MYK’da yer aldı.

(Haber Merkezi)

