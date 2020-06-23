MYO’larda devir-teslim yapıldı

Bilindiği gibi HİTÜ’nün resmi internet sitesinden geçtiğimiz hafta yapılan duyuruda Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faruk Maraşlıoğlu’nun Çorum Teknik Bilimler MYO Müdürlüğü; Sungurlu Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Hakan Kör’ün Sungurlu MYO Müdürlüğü; Sosyal Bilimler MYO Dr. Öğretim Üyesi Güngör Karakaş Alaca Avni Çelik MYO Müdürlüğü; İskilip MYO Dr. Öğretim Üyesi Abdulkadir Özdemir İskilip MYO Müdürlüğü ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Öğretim Görevlisi Dr. Recep Çakar’ın ise Osmancık Ömer Derindere MYO Müdürlüğü görevine atandığı bildirilmişti.

Yapılan atamaların ardından Çorum Sosyal Bilimler MYO, Sungurlu MYO, Alaca Avni Çelik MYO ve Osmancık Ömer Derindere MYO’da devir teslim törenleri gerçekleştirildi.

MARAŞLIOĞLU’NDAN ÇALIŞKAN’A TEŞEKKÜR

Buna göre ilk devir-teslim Çorum’da 1976 yılında kurulan ve 44 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Teknik Bilimler MYO’da gerçekleştirildi. Doç. Dr. Sinan Çalışkan’ın 20 Ekim 2017’den beri yürüttüğü Teknik Bilimler MYO Müdürlüğü görevine atanan Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faruk Maraşlıoğlu yeni görevine resmen başlamış oldu.

Yükseköğretimde kaliteyi yükseltme, ülke ekonomisi, kültürü ve yetişmiş insan gücüne katkı sağlamada çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Doç. Dr. Maraşlıoğlu verdiği hizmetlerden dolayı Doç. Dr. Sinan Çalışkan’a teşekkür etti.

KARAKAŞ DEVRALDI

Alaca Avni Çelik MYO’da da devir teslim töreni yapıldı. Buna göre Yeni atanan Avni Çelik MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Güngör Karakaş, görevi Doç. Dr. Bahat Comba’dan devraldı. Karakaş, törende Doç. Dr. Bahat Comba’ya yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti.

KÖR VE ÇAKAR DA GÖREVE BAŞLADI

Hitit Üniversitesi’nden yapılan atama uyarınca Sungurlu MYO ile Osmancık Ömer Derindere MYO’da da devir-teslim törenleri gerçekleştirildi. Buna göre Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yürüten Dr. Öğr. Üyesi Ömür Demirer, görevini aynı birimde Bilgisayar Programcılığı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hakan Kör’e devretti. Okuldaki törende konuşan ve bunun bir bayrak yarışı olduğunu söyleyen Demirer, Hakan Kör’e yeni görevinde başarı dileklerini iletti. MYO Müdürü Kör de Ömür Demirer’e hizmetleri için teşekkür etti.

Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Müdürü Recep Çakar da yeni görevine başladı. Okulda düzenlenen törende Doç. Dr. Kadir Erol yeni müdür Öğr. Gör. Dr. Recep Çakar’a görevini devrederek görevinde başarı dileklerini iletti. Recep Çakar da Doç Dr. Kadir Erol’a bugüne kadar verdiği hizmetler için teşekkür etti.

(Haber Merkezi)