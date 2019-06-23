“MYO’daki mezuniyet programı resmi tören niteliği taşımamakta”

Hava durumu nedeniyle Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda yapmayı planladıkları mezuniyet törenini kapalı alana almak zorunda kaldıklarını, buradaki programa ise dereceye giren öğrencilerin alınabildiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen resmi törene iştirak edemeyecek olan mezunlarımızın mezuniyet heyecanını yaşayabilmeleri adına elimizdeki imkânlar ölçüsünde eğitim birimlerince de öğrenci, aile ve öğretim elemanı buluşmasına imkân tanıyan etkinlikler yapılması kararlaştırılmıştır. Söz konusu ek programların hiç biri resmi bir tören niteliği taşımamakla birlikte, etkinliklerin içeriği birimlerin fiziki imkânlarına bağlı olarak birim yöneticilerine bırakılmıştır.

Medyada kurumumuza sorulmadığı için bu programlardan birinde resmi tören kurallarının ihlal edilmiş olduğuna dair gerçeği yansıtmayan haberler yer almıştır. Çıkan haberlerle ilgili olarak ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlerimizin bilgisine başvurulmuştur. Alınan bilgiler doğrultusunda diğer eğitim birimlerimiz kapalı mekanlarda etkinlik yapma imkanı bulurken, Meslek Yüksekokullarımızın etkinliklerini düzenlediği Ethem Erkoç Konferans Salonunda aynı tarihte 7. Uluslararası Katılımlı Ulusal Anorganik Kimya Kongresi yapılmakta olduğundan Sosyal Bilimler ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu mezuniyet etkinlikleri açık alanda spontane ve sivil bir ortamda gerçekleştiği anlaşılmıştır.

Konu hakkında diğer birimlerimizle yapılan görüşmeler neticesinde kapalı mekanlarda yapılan etkinliklerin belirli bir format çerçevesinde yapıldığı ancak Meslek Yüksekokulları Kampüsündeki etkinliğin açık alanda, beklenen hava muhalefeti dolayısıyla oldukça kısa bir sürede tamamlandığı görülmüştür. Etkinlikte ailelerimize hoş geldiniz niteliğinde bir konuşma ve hemen ardından bir kep atma etkinliği yapılmıştır. Akabinde kampüs alanında dağınık bir şekilde oturan aileler ile öğrencilerin birlikte zaman geçirmeleri için serbest programa geçilmiştir.

Hitit Üniversitesi medyada göz ardı edildiği iddia edilen milli ve manevi değerlere gereken özeni ve ilgiyi her zaman göstermiştir ve gösterecektir. Bu tip gerçeği yansıtmayan iddiaların Çorum ilimiz için değeri çok büyük olan üniversitemizi yıpratmasına asla müsaade edilmeyecektir.” (Haber Merkezi)