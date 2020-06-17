MYO müdürlüklerine atama

Hitit Üniversitesi’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda HİTÜ bünyesinde bazı atamaların yapıldığı bildirildi.

Buna göre Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faruk Maraşlıoğlu, Çorum Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine; Sungurlu Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Hakan Kör Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine; Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Güngör Karakaş Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine; İskilip Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Abdulkadir Özdemir İskilip Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Öğretim Görevlisi Dr. Recep Çakar ise Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine atandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada ataması yapılan öğretim elemanları kutlanarak başarılarının devamı da dilendi.

(Haber Merkezi)