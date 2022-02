MY Kolej’den eğitim zirvesi 

“Değişen zaman her an yenilenmeyi gerektirir” bilincini yitirmeden faaliyetlerine devam eden Pınar Koleji, çalışmalarını daha faydalı hale getirebilmek adına “MY KOLEJ” adıyla 9 kente yaydığı 16 kampüsünde eğitim meşalesini ileriye taşımayı sürdürüyor.

MY Kolej bu kapsamda tüm kurucu, idareci ve zümre başkanı öğretmenleriyle birlikte Çorum’da 2022 – 2023 Genişletilmiş Eğitim ve İstişare Zirvesi gerçekleştirdi.

Pınar Koleji ve MY Okulları kurucusu Murat Yıldırım, üç günlük çalışmanın geleceğin teminatı olan öğrenciler ve okullar adına hayırlara vesile olmasını diledi.

Murat Yıldırım, MY Kolej Genişletilmiş Eğitim ve İstişare Zirvesi’nde 30 yıl önce insanlığa yapılacak en büyük yatırımın “eğitim” olmasından yola çıkarak kurdukları Pınar Koleji’nin şimdi koca bir çınar olduğunu görmenin mutluğunu yaşadığını ifade etti.

Öğrencilerin yollarına daha iyi ışık tutabilmenin yollarını arayan kurucu, idareci ve zümre başkanı öğretmenlerin katıldığı üç günlük verimli çalıştayın ardından önemli kararlara imza atıldığı belirtilirken, ulusal 22 yayınevinin okulda açtığı stantlarda yeni dönem için anaokulundan lise son sınıfa kadar tüm gruplarda kullanılacak Türkçe ve yabancı dil kaynak kitaplarının tanıtımı da yapıldı.



(Volkan SINAYUÇ)