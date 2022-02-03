MY Kolej’den eğitim zirvesi
Çorum’un gözde eğitim kurumlarından MY Kolej, 9 ildeki 16 kampüsünde görev yapan tüm kurucu, idareci ve zümre başkanları ile 2022 – 2023 Genişletilmiş Eğitim ve İstişare Zirvesi düzenledi.
“Değişen zaman her an yenilenmeyi gerektirir” bilincini yitirmeden faaliyetlerine devam eden Pınar Koleji, çalışmalarını daha faydalı hale getirebilmek adına “MY KOLEJ” adıyla 9 kente yaydığı 16 kampüsünde eğitim meşalesini ileriye taşımayı sürdürüyor.
MY Kolej bu kapsamda tüm kurucu, idareci ve zümre başkanı öğretmenleriyle birlikte Çorum’da 2022 – 2023 Genişletilmiş Eğitim ve İstişare Zirvesi gerçekleştirdi.
Pınar Koleji ve MY Okulları kurucusu Murat Yıldırım, üç günlük çalışmanın geleceğin teminatı olan öğrenciler ve okullar adına hayırlara vesile olmasını diledi.
Murat Yıldırım, MY Kolej Genişletilmiş Eğitim ve İstişare Zirvesi’nde 30 yıl önce insanlığa yapılacak en büyük yatırımın “eğitim” olmasından yola çıkarak kurdukları Pınar Koleji’nin şimdi koca bir çınar olduğunu görmenin mutluğunu yaşadığını ifade etti.
Öğrencilerin yollarına daha iyi ışık tutabilmenin yollarını arayan kurucu, idareci ve zümre başkanı öğretmenlerin katıldığı üç günlük verimli çalıştayın ardından önemli kararlara imza atıldığı belirtilirken, ulusal 22 yayınevinin okulda açtığı stantlarda yeni dönem için anaokulundan lise son sınıfa kadar tüm gruplarda kullanılacak Türkçe ve yabancı dil kaynak kitaplarının tanıtımı da yapıldı.
(Volkan SINAYUÇ)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|50
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Barcelona
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Villarreal
|22
|32
|8. Rayo Vallecano
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|22
|31
|10. Valencia
|22
|29
|11. Osasuna
|22
|28
|12. Celta Vigo
|22
|27
|13. Espanyol
|22
|27
|14. Granada
|22
|24
|15. Elche
|22
|23
|16. Getafe
|22
|22
|17. Mallorca
|21
|20
|18. Cadiz
|22
|18
|19. Deportivo Alaves
|22
|17
|20. Levante
|21
|11