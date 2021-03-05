MÜZSAN Çorum’da faaliyetlerine başladı

Türkiye’de yerel müzisyen ve sanatçıların haklarını korumak amacıyla teşkilatlanan, 50’den fazla temsilciliği bulunan Müzisyen ve Sanatçılar Federasyonu’nun Çorum İl Temsilciliği çalışmalara başladı. Temsilcilik binasında düzenlenen basın toplantısıyla yönetim kamuoyuna tanıtıldı.

İl Temsilcisi Rasim Kopar, Müzisyen ve Sanatçılar Federasyonu’nun müzisyenlerin haklarını korumak amacıyla açıldığını hatırlattı. Kumsal Düğün Organizasyon Reklam Ajansı Sahibi Ferdi Karabıyık, tüm müzisyenleri MÜZSAN’a katılmaya davet etti.

“BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞACAĞIZ”

Star Müzik Organizasyon Sahibi Halil Bayrak da “Başarıdan başarıya koşacağız” dedi. Müzisyen Tuğçe Ece Tunç ise yönetimde olmaktan onur duyduğunu kaydetti.

Son konuşmayı yapan Murat Öngel de “Tüm müzisyen arkadaşlarımızı bu çatı altına bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkanlığını Rasim Kapar’ın yaptığı MÜZSAN Çorum İl Temsilciliği yönetiminde kentin tanınmış isimlerinden Mehmet Mumcu, Halil Bayrak, Murat Öngel, Tuğçe Ece Tunç, Özcan Serpinli, Ferdi Karabıyık, Ali Çıtak, Serdar Özçulha ve Arzu Sevinç yer alıyor.

(Nurdan AKBAŞ)