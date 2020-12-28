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Müzisyenlerin sıkıntısı Fox TV ekranına geldi

Gazeteniz ÇORUM HABER, Türkiye’nin en çok izlenen televizyon sunucularının ve en güvenilir isimlerinin başında gelen İsmail Küçükkaya tarafından, sabah bir kez daha ekrana getirildi.

Güncel 28.12.2020, 16:25
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İsmail Küçükkaya, Fox TV’deki Çalar Saat programında, dünkü ÇORUM HABER’in manşetinde yer alan, Çorum’daki yaklaşık 300 müzisyenin pandemi sürecinde yaşadıkları sıkıntıları izleyicilerine aktardı. (Haber Merkezi)

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