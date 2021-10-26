Müzisyenlerin gecesi coşkulu geçti  

Geçtiğimiz aylarda kurulan ve pandemi döneminde imkanları doğrultusunda Çorum’da sahne alan sanatçılara yardımcı olmaya çalışan Çorum Sanatçılar Müzisyenler Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği tarafından bir gece düzenlendi. Türk Halk Müziği Sanatçısı Cankat Erdoğan ile Çorumlu sanatçılar Beste Yıldız, Müjgan Yürüyen, Tuğçe Kılınç, Ercan Aygün, Dinçer Şimşek, Hakan Katı ve Namık Dişli’nin sahne aldığı gece, Çırağan Sarayı Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi.



Sunuculuğunu gazeteci Servet Seyfettin Mete’nin yaptığı gecenin sponsorluklarını ise As-Ka Yapı Tasarım, Çoban Mobilya, Hakan Tavukculuk, Açıkel Kuyumculuk, Öznur Oto ve Taysu Mantar ve Seracılık firmaları üstlendi.

Çok sayıda davetlinin katıldığı gecede bir konuşma yapan Dernek Genel Sekreteri Müjgan Yürüyen, pandemiden en çok etkilenen sektörün müzik piyasası olduğunu ve bu süreçte müzisyenlere yardımcı olmak amacıyla kurdukları derneğin emin adımlarla yürüdüğünü söyledi. Yürüyen, iyi günde, kötü günde hep yanlarında olan Çorumlulara teşekkür etti.

Gece türkü tadında geç saatlere kadar devam etti.

(Haber Merkezi)

