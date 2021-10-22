Müzisyenlerin gecesi bu akşam Çırağan’da

Dernek Başkanı Satılmış Yalvaç, pandemi sürecinde büyük sıkıntılar çektiklerini belirterek, tüm Çorumluları gecelerine beklediklerini söyledi.

Geçtiğimiz aylarda kurulan ve pandemi döneminde imkanları doğrultusunda ilimizde sahne alan sanatçılara yardımcı olmaya çalışan Çorum Sanatçılar Müzisyenler Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği müzikli bir gece düzenliyor. Türk Halk Müziği Sanatçısı Cankat Erdoğan ile Çorumlu sanatçılar Beste Yıldız, Müjgan Yürüyen, Tuğçe Kılınç, Ercan Aygün, Dinçer Şimşek ve Hakan Katı’nın sahne alacağı gecenin sunuculuğunu ise gazeteci Servet Seyfettin Mete, yapacak.

As-Ka Yapı Tasarım, Çoban Mobilya, Hakan Tavukculuk, Açıkel Kuyumculuk, Öznur Oto ve Taysu Mantar ve Seracılık firmalarının sponsor olduğu gece hakkında bilgi veren Yalvaç; “Pandemiden en çok etkilenen müzik piyasası oldu. Bu süreçte müzisyen arkadaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla bir dernek kurduk. Zorda olan arkadaşlarımıza küçükte olsa yardımcı olmaya çalıştık. İyi günde, kötü günde hep yanlarında olduğumuz Çorumlu dostlarımızın bu gecede bizleri yalnız bırakmayacaklarını biliyoruz. Emeği geçen herkese şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

Çorum Sanatçılar Müzisyenler Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneğinin düzenlediği gece bugün saat 20.00’de Çırağan Sarayı Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek.

(Volkan SINAYUÇ)

