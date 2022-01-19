Müzik yayını yasağı sürecek

Çorum İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç yönetiminde yaptığı toplantıda bazı kararlar aldı.

Valilik Toplantı Salonu’nda Vali Yardımcısı Erdinç yönetiminde düzenlenen İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Toplantısı’nda koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alınarak kamuoyuna duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca aşısız kişilere yönelik bazı durumlarda test zorunluluğunun kaldırıldığı, bazı Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararlarının iptal edildiği toplantıda ayrıca saat 24.00’den sonra canlı müzik yayını yasağının devam etmesine de karar alındı.

Çorum Valiliği tarafından İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararlar şu şekilde duyuruldu;

“İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi uyarınca son dönemde Covid-19’un yeni varyantının (Omicron) etkisiyle salgının yayılımında tüm dünyada artış yaşanmaktadır. Ülkemizde de günlük vaka sayılarında artış görüldüğü, yeni varyantın etkisinin en aza indirilmesi için alınan tedbirlerin uygulanmasının büyük önem arz ettiği bilinmektedir. Bu kapsamda konaklama tesisleri, yeme-içme yerleri gibi yerlerde canlı icra edilenler de dâhil olmak üzere müzik yayınlarının saat 24:00’e kadar yapılabileceğine, nikah ve düğün merasimlerinde canlı müzik icrası da dâhil olmak üzere müzik yayınının saat 24:00’e kadar yapılabileceğine ve müzik yayınlarına ilişkin saat kısıtlamaları uygulamasına kararlılıkla devam edilerek uygulamada aksaklığa meydan verilmemesine, alınan kararlara uyulmasına ve alınan önlemlere aykırılık teşkil ettiği tespit edilen eylemlerde bulunanlarla ilgili kanun ve mevzuatlar çerçevesinde gerekli idari işlemlerin tesis edilerek suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Ayrıca yine İçişleri Bakanlığı’nın genelgeleri uyarınca ilimizde aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerin yurt içinde uçakla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi istenilmesine devam edilmesine, Havayolu yolcu taşımacılığı yapan firmalarca uçağa kabul öncesinde HES kodu üzerinden aşılı/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulamasının yapılmasına, Hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmemesine de karar verilmiştir.

Bakanlığın diğer bir genelgesine göre de PCR testi zorunluluğunun kaldırılması nedeniyle ilgili Meclis kararlarının uygulanmasının iptal edilmesine, Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen bilimsel verilere göre hastalığı geçirmemiş veya aşılı olmayan durumunda olan kişilerin tiyatro ve sinema salonlarına girişlerinde negatif PCR testi ibraz etmeleri, aksi halde girişlerine izin verilmemesi” şeklindeki uygulamanın kaldırılmasına karar verildi”

(Volkan SINAYUÇ)

