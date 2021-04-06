Müzik Yarışması’na başvurular 16 Nisan tarihinde sona eriyor

İpana 23. Türkiye On-Line Liselerarası Müzik Yarışması’na başvuru süresi 16 Nisan’da sona erecek. Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde End Productions tarafından gerçekleştirilen ‘’Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu’’ için Çorumlu lise öğrencilerine de son bir çağrı yapıldı.

Önceden açıklanan nakit para ve müzik stüdyosu ödüllerine yeni nakit ödülleri ile akıllı cep telefonu ödüllerinin de eklendiği bildirildi. En fazla katılım sağlayan birinci liseye 50 bin, ikinci liseye 25 bin, üçüncü liseye ise 15 bin lira nakit para, sorumlu öğretmenlerine de akıllı cep telefonu ödülleri verilecek.

(Haber Merkezi)

