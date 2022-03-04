Müzik ve mizah dolu gece büyük ilgi gördü
Çorum Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği Komedyen Recep Demirkaynak’ın sahnelediği ‘Konser ve Show’ adlı stand-up gösterisi Devlet Tiyatro Salonu’nda izleyiciyle buluştu.
Güncel 04.03.2022, 19:23
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Mart ayında da da kültür ve sanat etkinliklerine ara vermeden devam eden Belediye, yüzleri güldüren bir programa imza attı. Müzik ve mizahın harmanlandığı programa Çorum halkı yoğun ilgi gösterdi. Salonu tamamen dolduran vatandaşların bir kısmı da gösteriyi sahneden takip etti. Yaklaşık 1,5 saat süren gösteri seyirciden tam not aldı.
Gösteriyi, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları Zübeyir Tuncel ve Turhan Candan ile çok sayıda vatandaş izledi. Gösteri sonunda Başkan Halil İbrahim Aşgın usta komedyen Recep Demirkaynak’a çiçek ve hediye takdim etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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