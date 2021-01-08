Müzik ve Görsel Sanatlar öğretmenlerine teşekkür belgesi

Çorum’da 2019-2020 eğitim öğretim yılında düzenlenen kültürel faaliyetlerde, gösterdikleri başarı ve üstün gayret nedeni ile Görsel Sanatlar ve Müzik öğretmenlerine İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı tarafından teşekkür belgesi verildi.

Milli Eğitim Müdürü Sarı, yaptığı açıklamada: “Yeni tip koronavirüs salgınından dolayı bayram ve kutlamaların neredeyse tamamında etkinliklerimizi çevrim içi ve sanal ortamlarda yaptık. Bu konuda en büyük destekçilerimiz, başta müzik ve görsel sanatlar öğretmenlerimiz oldu. 23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 29 Ekim, 10 Kasım ve 24 Kasım'da düzenlenen her etkinliğe bu arkadaşlarımız koşa koşa geldiler. Bu kadro ile ilimize hizmet etmekten gurur duyuyorum. İlimizde ki tüm öğretmenlerimiz bizlere emanet edilen çocuklarımıza gözü gibi bakarak, onların geleceğine rehberlik ediyorlar. Her öğretmenime ayrı ayrı teşekkür eder, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

(Haber Merkezi)