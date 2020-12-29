Müzeler, kapılarını sanal ortamda 24 saat açık tuttu

Eserlerini sanal ortama taşıyarak kapılarını 24 saat açan müzeler, evlerinde kalan sanatseverlerin, ulusal ve uluslararası birçok müzeyi dijital ortamda ziyaret etmesine imkan sağladı.

Dijital dönüşümün deneyimlendiği yeni müzecilik anlayışına yol açan salgın döneminde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "sanalmuze.gov.tr" adresinden Çorum'da Boğazköy Müzesi ve Çorum Müzesi gezilebiliyor. (Haber Merkezi)