Müze’de “Bir Zamanlar Selçuklu” Sergisi bugün

Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından sergi düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yaptığı açıklamada Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi işbirliğiyle Çorum Valiliği himayesinde sergi düzenlendiğini bildirdi.

Anadolu'da yazılmış üç büyük destandan ikisinin (Selçuk-name ve Danişmend-name) tanıtımına katkı sağlamak amacıyla organize edilen “Bir Zamanlar Selçuklu ve Cihad Ül Ekber” isimli serginin bugün saat 14.00’de Çorum Müzesi’nde açılacağı belirtilen açıklamada serginin 06 Kasım 2021 Cumartesi gününe kadar ücretsiz gezilebileceği ve tüm Çorum halkının davetli olduğu da dile getirildi.

(Volkan SINAYUÇ)

