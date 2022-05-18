“Müzeciliğe en büyük katkıyı veren Atatürk”

18 Mayıs Müzeler Günü kapsamında Çorum Müzesi’nde bir program gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, Müze Müdürü Metin Çakar, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Müze yetkilileri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Müze Müdürü Metin Çakar’ın açış konuşmasının arından söz alan Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, Türkiye’de ilk yatılı eğitim atölyesinin Çorum Müzesi’nde açıldığını belirterek, “Çorum Müzesi olarak ülkemize her alanda örnek olduk” dedi.

Vali Yardımcısı Hakan Kubalı ise tarihte ilk müzenin milattan önce 300 yılında Mısır-İskenderiye’de açıldığını söyleyerek, “Müzelerin geçmişi 2500 yıl öncesine dayanıyor. Ortaçağ’da krallar ve feodal beylerin değerli eserlerini sergiledikleri müzeler açtıklarını görüyoruz. Çünkü müzecilik aynı zamanda bir güç sembolüdür” şeklinde konuştu.

1800’lü yıllarda birçok büyük müzenin açıldığını, Osmanlı döneminde ise Osman Hamdi Bey ile müzeciliğin başladığını kaydeden Kubalı, “Ülkemizde gerçek anlamda müzeciliğe en büyük katkıyı veren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’tür. Bir lider müzecilikle uğraşır mı? İşte Atatürk bizzat uğraşmış bir liderdir. Daha cumhuriyet kurulmadan, 1922 yılında ulusal kurtuluş savaşı verilirken, aynı zamanda kültür varlıklarının yağmalanmasına karşı da savaş veriliyordu. Emperyalist güçler, Anadolu tarihini, kültürünü yok etmek istiyorlardı” dedi.

1923 yılında Anadolu Medeniyetler Müzesi’nin kurulduğunu, bunun yanı sıra yurdun bütün illerinde müze kurulması için genelge yayınlandığını söyleyen Kubalı, bugün Türkiye’de 100’ün üstünde müze varsa bunun 15’inin Atatürk tarafından kurulan müzeler olduğunu dile getirdi.

Müzelerin tarihi ve kültürü geleceğe uzatan köprüler olarak tanımlayan Kubalı, “Müzeler, insanlığa ait ortak mirastır” ifadelerini kullandı.

Kubalı’nın konuşmasının ardından program, Prof. Dr. Tayfun Yıldırım’ın “Anadolu’da Müzik ve Dans” konulu konferansı ile devam etti.



(Taner ŞİMŞEK)

