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Müze ve örenyerleri hazırlanıyor

Koranavirüs ile mücadele sonrası normalleşme sürecinde müze ve örenyerleri ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

08 Mayıs 2020 Cuma 21:30
Müze ve örenyerleri hazırlanıyor

Müze ve örenyerlerindeki çalışmaların hız kazanarak devam ettiği belirtildi. Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül tadilat ve onarımları yerinde inceleyerek Müze Müdürü Metin Çakar'dan çalışmalar konusunda bilgi aldı.

(Haber Merkezi)

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