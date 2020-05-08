Müze ve örenyerleri hazırlanıyor

Müze ve örenyerlerindeki çalışmaların hız kazanarak devam ettiği belirtildi. Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül tadilat ve onarımları yerinde inceleyerek Müze Müdürü Metin Çakar'dan çalışmalar konusunda bilgi aldı.

(Haber Merkezi)