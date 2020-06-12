“Müze ve ören yerlerini 123 bin kişi gezdi”

Komisyon tarafından hazırlanan rapor hakkında bilgi veren Özönal, Çorum’un; Kalkolitik, Eski Tunç, Hatti, Hitit, Frig, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve bu medeniyetlerin zengin sosyo-kültürel hayatını yansıtan bir çok eserin il sınırları içerisinde yer alan Çorum Müzesi, Boğazkale Müzesi ve Alacahöyük Müzesinde; Alacahöyük Örenyeri, Hattuşa Örenyeri, Şapinuva Kazı Alanında sergilendiğini kaydetti. İlk Türk ve bilimsel kazıların yapıldığı 1906 ( Hattuşa) ve 1935 (Alaca Höyük) yıllarında antik kentlerden çıkarılan eserlerin o dönemde ilde müzenin bulunmaması, ülkede ise Alacahöyük kazısında sonra ilk müzelerden biri olan ‘Eti Müzesi (Anadolu Medeniyetler )’nin kurulması nedeniyle bölgeden çıkan ilk eserlerin İstanbul Arkeoloji ve Anadolu Medeniyetler Müzesinde sergilenmesine neden olduğunu dile getirdi. Özönal söz konusu eserlerin ilde açılan üç müzeye iadesinin gündeme geldiğini ancak Kültür ve Turizm Bakanlığınca Ulusal Müze niteliğindeki iki büyük şehrin müzesindeki eserlerin iadesinin uygun bulunmadığını dile getirdi. Çorum’da bulunan eserlerin her birinin bilim dünyası için ayrı bir öneme ve kıymete sahip olduğunun anlatıldığı açıklamada, özellikle bir eşi bulunmayan ve ünik olarak nitelendirilen eserlerin her müzede ve ören yerinde farklı sergileme yöntemleri ile vurgulandığını, gerekli koruma önemleri alınarak farklı ülkelerde tanıtılmak üzere geçici sergilerde yer alındığını anlattı.

Özönal, “Bakanlığımız, Valiliğimizin ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün yaptığı altyapı geliştirme ve tanıtım çalışmaları neticesinde ilimizdeki müze ve ören yerleri ziyaretçi sayıları 2018 yılında 26.717 kişi, 2019 yılında ise 11.860 kişi artış göstermiştir. 2019 yılında ilimizde bulunan Çorum Müzesini 30.403 kişi, Alacahöyük Müze ve Ören yerini 40.757 kişi ve Boğazköy Müze ve Hattuşa Ören yerini 52.394 kişi ziyaret etmiştir” dedi.

(Haber Merkezi)