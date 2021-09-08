Müze sayısı 2020 yılında yüzde 5,8 artarak 494 oldu

TÜİK tarafından verilen bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzelerdeki eser sayısı, 2020 yılında 2019 yılına göre %0,5 artarak 3 milyon 278 bin 114 oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, 2020 yılında 2019 yılına göre %73,6 azalarak 9 milyon 241 bin 912 oldu.

Türkiye'de 2020 yılında Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı bir önceki yıla göre %74,6 azaldı. Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 2020 yılında 5 milyon 566 bin 566 ziyaretçi ve toplam ziyaretçiler içindeki payı %60,2 oldu. Ücret ödenmeyen müze ve ören yerlerini 2020 yılında ziyaret edenlerin sayısı 3 milyon 675 bin 346 ziyaretçi ve toplam ziyaretçiler içindeki payı %39,8 oldu.

Özel müze ziyaretçi sayısı, 2020 yılında 2019 yılına göre %72,2 azalarak 4 milyon 514 bin 571 oldu.

Müzelerin sorumluluğundaki taşınmaz kültür varlıklarının sayısı 2020 yılında 2019 yılına göre %2,6 artarak 116 bin 120 oldu. Müzelerin sorumluluğu altında yer alan taşınmaz kültür varlıklarının en çok bulunduğu il 32 bin 638 ile İstanbul olurken, 7 bin 651 taşınmaz kültür varlığı ile İzmir, 4 bin 660 taşınmaz kültür varlığı ile Muğla ve 4 bin 475 taşınmaz kültür varlığı ile Bursa takip eden iller oldu.

MİLLİ PARK SAYISI %2,3 ARTTI

Milli parkların sayısı 2020 yılında 2019 yılına göre %2,3, tabiat parkı sayısı %1,2 arttı. Aynı dönemde toplam milli park alanı %4,5 artarak 907 bin 520 hektara yükseldi. 2020 yılında tabiat parkı sayısı 250'ye yükselirken, tabiat parkı alanı ise 107 bin 632 hektara yükseldi.

TABİAT KORUMA ALANI SAYISI %3,3 ARTTI

Tabiatı koruma alanı sayısı %3,3 artarak 31 oldu. Tabiat anıtı sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre %0,9 azalarak 115 oldu. (Haber Merkezi)

