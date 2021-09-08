Müze sayısı 2020 yılında yüzde 5,8 artarak 494 oldu
Türkiye genelinde müze sayısı 2020 yılında 27 artarak 494'e ulaştı. Bunların 205 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 289 tanesi ise özel müze kategorisinde yer aldı.
TÜİK tarafından verilen bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzelerdeki eser sayısı, 2020 yılında 2019 yılına göre %0,5 artarak 3 milyon 278 bin 114 oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, 2020 yılında 2019 yılına göre %73,6 azalarak 9 milyon 241 bin 912 oldu.
Türkiye'de 2020 yılında Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı bir önceki yıla göre %74,6 azaldı. Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 2020 yılında 5 milyon 566 bin 566 ziyaretçi ve toplam ziyaretçiler içindeki payı %60,2 oldu. Ücret ödenmeyen müze ve ören yerlerini 2020 yılında ziyaret edenlerin sayısı 3 milyon 675 bin 346 ziyaretçi ve toplam ziyaretçiler içindeki payı %39,8 oldu.
Özel müze ziyaretçi sayısı, 2020 yılında 2019 yılına göre %72,2 azalarak 4 milyon 514 bin 571 oldu.
Müzelerin sorumluluğundaki taşınmaz kültür varlıklarının sayısı 2020 yılında 2019 yılına göre %2,6 artarak 116 bin 120 oldu. Müzelerin sorumluluğu altında yer alan taşınmaz kültür varlıklarının en çok bulunduğu il 32 bin 638 ile İstanbul olurken, 7 bin 651 taşınmaz kültür varlığı ile İzmir, 4 bin 660 taşınmaz kültür varlığı ile Muğla ve 4 bin 475 taşınmaz kültür varlığı ile Bursa takip eden iller oldu.
MİLLİ PARK SAYISI %2,3 ARTTI
Milli parkların sayısı 2020 yılında 2019 yılına göre %2,3, tabiat parkı sayısı %1,2 arttı. Aynı dönemde toplam milli park alanı %4,5 artarak 907 bin 520 hektara yükseldi. 2020 yılında tabiat parkı sayısı 250'ye yükselirken, tabiat parkı alanı ise 107 bin 632 hektara yükseldi.
TABİAT KORUMA ALANI SAYISI %3,3 ARTTI
Tabiatı koruma alanı sayısı %3,3 artarak 31 oldu. Tabiat anıtı sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre %0,9 azalarak 115 oldu. (Haber Merkezi)